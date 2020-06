Foot - PSG

PSG : Neymar affiche de grandes ambitions avec le PSG !

Publié le 20 juin 2020 à 11h15 par La rédaction

Souvent évoqué du côté du FC Barcelone, Neymar a tenu à rassurer les supporters et affiche de grandes ambitions pour le futur avec le PSG.

Les rumeurs d’un retour de Neymar à Barcelone restent présentes bien que ce scénario semble très compliqué avec la situation actuelle. Auteur d’une très bonne saison avec le PSG, Neymar semble avoir changé et se mettant totalement au service du club parisien et de Thomas Tuchel désormais cette saison. Son comportement lors du quart de finald de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund en est le parfait exemple. Des actes qui vont avec les mots comme le montre les dernières déclarations de l'attaquant brésilien qui vise la victoire finale en Ligue des Champions cette année.

« Prêt à écrire l’histoire »