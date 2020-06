Foot - PSG

PSG : Neymar s’évite une nouvelle polémique !

Publié le 13 juin 2020 à 20h30 par H.G. mis à jour le 13 juin 2020 à 20h43

Englué dans une nouvelle affaire judiciaire au Brésil, Neymar aurait pu voir son retour en France être compromis, d’autant plus qu’il était annoncé que le PSG était dernièrement sans nouvelles de son international brésilien. Cependant, fort heureusement, tout serait rentré dans l’ordre ce samedi avec le retour de l’ancien joueur de Santos à Paris.

La période de l’arrêt des compétitions de football n’aura pas été de tout repos pour Neymar, qui a une nouvelle fois défrayé la chronique ces derniers jours. Parti se ressourcer au Brésil pendant la période du confinement en France, le joueur du PSG a fait face à une nouvelle polémique sur sa terre natale. En effet, comme l’ont relaté plusieurs médias brésiliens, un militant LGBT a déposé une plainte contre le joueur de 28 ans pour homophobie après la parution d’un enregistrement audio dans lequel on entend Neymar insulter le petit ami bisexuel de sa mère. Cette dernière, âgée de 52 ans, est en couple avec Tiago Ramos, âgé de 22 ans, qui ont tous deux dernièrement été impliqués dans une affaire de violences domestiques ayant conduit le jeune homme à être hospitalisé pour des blessures au bras. Furieux et inquiet pour sa mère, Neymar aurait alors traité son beau-père de « veadinho », un terme brésilien péjoratif pour les homosexuels, au cours d’une conversation avec certains de ses proches. Et si cette affaire aura certainement un impact sur la vie privée de l’ancien joueur du FC Barcelone dans les mois à venir, elle aurait en plus pu avoir une incidence sur sa vie sportive avec le PSG.

La crainte d’un passeport confisqué et un PSG sans nouvelles de son joueur

En effet, l’activiste LGBT ayant porté plainte contre Neymar a dernièrement fait savoir à Globo qu’il avait demandé au tribunal de Sao Paulo le retrait du passeport du joueur du PSG. Et alors que l’attaquant brésilien était attendu au plus tard le 22 juin prochain pour la reprise de l’entrainement avec le club de la capitale, cet éventuel retrait de passeport aurait tout simplement pu empêcher Neymar de rejoindre ses coéquipiers du PSG à la date convenue. Plus encore, comme l’a expliqué le journaliste Loïc Tanzi lundi dernier dans l' After PSG , avant que cette théorie de confiscation de passeport n'émerge, les dirigeants du club de la capitale craignaient que l’attaquant originaire de Mogi das Cruzes ne soit pas de retour à la date prévue en raison des restrictions sanitaires, le Brésil étant désormais davantage touché par la COVID-19 que ne l’est la France. En effet, les différents Etats européens décideront ce lundi 15 juin si une période de quatorzaine doit être imposée à ceux entrant sur leur territoire en provenance de pays durement touchés par le coronavirus. En revenant le 21 juin comme il le souhaitait, Neymar aurait donc pu ne pas être présent à la reprise de l’entrainement, et cela d’autant plus que le journaliste RMC Sport expliquait que le PSG était sans nouvelles de son attaquant. Seulement voilà, puisqu’il ne fait rien comme tout le monde, le numéro 10 parisien a décidé de refaire surface à la surprise générale ce samedi.

Neymar serait finalement déjà de retour à Paris !