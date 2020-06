Foot - PSG

PSG : Coronavirus, reprise... Excellente nouvelle pour le retour de Neymar !

Publié le 13 juin 2020 à 10h15 par A.D.

Confiné au Brésil, Neymar devrait faire son retour à Paris ce samedi. La star brésilienne pourrait d'ailleurs échapper à la quarantaine obligatoire à son arrivée.

La Ligue 1 a été suspendue de longues semaines avant d'être finalement arrêtée à cause du coronavirus. Alors que les citoyens français ont dû se confiner pour freiner la propagation de l'épidémie, une grande partie des joueurs étrangers du PSG ont décidé de rejoindre leur pays natal. C'est le cas de Neymar, notamment, qui s'est envolé pour le Brésil au mois de mars. Un retour aux sources qui toucherait à sa fin. Alors que le club de la capitale est toujours en lice en Ligue des Champions, les hommes de Thomas Tuchel ont été invités à retrouver Paris en vue de la reprise des entrainements.

Neymar de retour à Paris ce samedi ?