PSG - Officiel : Neymar condamné à verser une amende… au FC Barcelone !

Publié le 19 juin 2020 à 13h50 par La rédaction mis à jour le 19 juin 2020 à 14h06

Alors que Neymar avait intenté une action en justice contre le FC Barcelone en réclamant une somme considérable pour une prime de rénovation de contrat, l’international brésilien a vu sa demande être rejetée par la justice de Barcelone et a été condamné à payer une amende au club blaugrana.