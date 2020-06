Foot - PSG

PSG : Comment Cavani a marqué l’histoire de tout un club !

Publié le 13 juin 2020 à 14h30 par La rédaction

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani a marqué l’histoire de l’ogre parisien depuis son arrivée, notamment grâce à son comportement sur le terrain, mais aussi en dehors. Focus sur l’attaquant le plus apprécié à Paris, à l’image de Pauleta.

Cheveux longs, grinta légendaire et statistiques folles : voilà comment on pourrait décrire, aujourd’hui, Edinson Cavani. Lorsqu’il débarque, en 2013, en provenance du Napoli contre un chèque de 64,5 millions d’euros, Edinson Cavani est condamné à devenir la doublure d’un certain Zlatan Ibrahimovic. Utilisé côté gauche ou comme un remplaçant de luxe à ses débuts, Edinson Cavani est devenu aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, tout en devenant un exemple sur le terrain.

La patience, sa plus grande force

Ainsi, lors de son passage au Napoli, « Edi » a marqué pas moins de 104 buts en 138 matchs, toutes compétitions confondues. De quoi lui donner le surnom très singulier de « El Matador », « Le Tueur » en français. Et on comprend désormais pourquoi. Edinson Cavani est un véritable tueur devant les buts, d’un sang-froid implacable et d’une efficacité exceptionnelle. Des statistiques qui lui ont valu, au départ, quelques critiques, mais l’attaquant international uruguayen n’a jamais lâché. Et il a surtout fait preuve de patience. Car lors de ses premières années parisiennes, Zlatan Ibrahimovic avait pris le poste d’attaquant de pointe, reléguant ainsi Edinson Cavani à un second rôle à la pointe de l’attaque, ou même à un exil sur un côté. Finalement, après le départ de l’ogre suédois, il a su s’imposer comme un élément incroyablement important de l’armada offensive parisienne. Au point de devenir le quatrième attaquant de l’histoire du club à dépasser les 100 buts avec le PSG, après Dominique Rocheteau, Pauleta et Ibra, mais surtout le meilleur buteur de l’histoire du club depuis janvier 2018. Aujourd’hui, El Matador a marqué 200 buts en 301 rencontres disputées sous le maillot parisien. Un bilan énorme, pour un joueur énorme...

Humilité et travail

Dans la presse, l’attaquant international uruguayen se fait discret. Sur le terrain, même chose. Enfin, lorsqu’il ne marque pas de buts, et que le speaker ne scande pas son nom, évidemment. Pourtant, il fait partie de ces joueurs qui travaillent dans l’ombre. Premier joueur à effectuer le pressing sur l’adversaire, il est le premier maillon de la chaîne défensive du PSG. En dézonant beaucoup pour apporter son soutien dans les phases défensives, et en se projetant rapidement vers l’avant en phase offensive, il est rapidement devenu le chouchou du public parisien, qui voit en lui un vrai travailleur, avec beaucoup de grinta et de force mentale, qui se battra toujours pour l’écusson de leur club de cœur. Au point qu’il soit entré dans la légende des attaquants du Paris Saint-Germain, et que les supporters l’apprécient tout autant, voire certains plus, qu’un certain Pauleta. Flatteur, et surtout réaliste, quand on voit tout ce qu’a apporté l’Uruguayen...

Poussé sur le banc, départ imminent

Depuis le début de saison, Edinson Cavani a connu pourtant des jours plus compliqués. Si son bilan statistique est loin d’être risible pour cet exercice 2019/2020 (7 buts en 22 matchs disputés sous le maillot parisien, souvent des entrées en jeu), il a été peu à peu poussé vers la sortie par les dirigeants ainsi que le coach, Thomas Tuchel, qui lui a préféré régulièrement Mauro Icardi ou encore Kylian Mbappé en ce qui concerne l’animation offensive. Pourtant, l’attaquant du PSG n’a jamais rien dit, est toujours resté humble et n’a même pas fait le forcing avec la direction parisienne pour quitter le club en début de saison. Désormais, il devrait très certainement quitter le club gratuitement cet été, alors que Boca Juniors, l’Inter Milan et l’Atlético Madrid s’intéressent à lui, et la seule chose que pourront lui dire les supporters parisiens ne sera qu’un « merci » sincère et logique, après 7 ans de bons et loyaux services dans la capitale. Car oui, toutes les bonnes choses ont une fin...