PSG - Clash : Neymar, Haaland… La mise au point de Leonardo sur le chambrage contre Dortmund !

Publié le 14 juin 2020 à 23h45 par La rédaction

Dans une interview pour le JDD, Leonardo a minimisé le chambrage survenu après PSG-BVB, même s'il reconnaît que les joueurs auraient pu l'éviter.

Lors du match retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund en mars dernier, les joueurs du Paris Saint-Germain n’y sont pas allés de main morte sur le chambrage. En effet, Neymar avait célébré son but en imitant la célébration d’Erling Braut Haaland. Mais les Parisiens ne se sont pas arrêtés là. Après le coup de sifflet final, les joueurs de Thomas Tuchel se sont tous réunis au milieu de la pelouse du Parc des Princes pour imiter la célébration du jeune norvégien. Une revanche prise par Neymar et les autres joueurs du PSG. Mais ce comportement a fait beaucoup de bruit, notamment dans la presse et sur les réseaux sociaux.

« Des petites blagues entre joueurs »