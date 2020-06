Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Neymar ne retournait jamais au FC Barcelone ?

Publié le 20 juin 2020 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 20 juin 2020 à 17h54

Malgré la crise du coronavirus, la presse catalane a tenté de relancer le feuilleton Neymar il y a quelques jours. Néanmoins, le retour de la star du PSG au FC Barcelone lors du prochain mercato relève de l'utopie actuellement, et cela pourrait encore durer dans les années à venir. Analyse.

Après avoir marqué le mercato estival de l'année 2017, Neymar a de nouveau animé le marché l'été dernier en faisant le forcing pour retrouver le FC Barcelone. Après deux saisons au PSG, l'international brésilien souhaitait en effet retourner en Catalogne où Lionel Messi et Luis Suarez l'attendaient de pied ferme. Finalement, malgré de nombreuses discussions entre les différentes parties, Neymar est resté dans la capitale française, faute d'un accord entre le PSG et le FC Barcelone, mais le club culé n'aurait pas totalement lâché l'affaire. À en croire la presse catalane, les Blaugrana continueraient toujours de suivre attentivement la situation de Neymar à Paris, mais la crise du coronavirus clôt d'ores et déjà ce dossier.

Économiquement, le retour de Neymar est impossible cette année

En effet, alors que le FC Barcelone tente par tous les moyens de trouver un accord avec l'Inter Milan pour Lautaro Martinez, la priorité estivale des dirigeants, difficile d'imaginer le club en faire de même avec le PSG pour Neymar, d'autant que le salaire du Brésilien est bien plus élevé que celui de l'attaquant argentin. Avec une masse salariale déjà bien élevée, le Barça ne peut se permettre de récupérer la star du PSG et ses émoluments XXL. En interne, plusieurs personnes ont d'ailleurs confirmé que le retour de Neymar était inenvisageable. « Si nous devons réduire considérablement la masse salariale de l'équipe première, comment voulez-vous que Neymar vienne, un joueur qui gagne plus de 30 millions d’euros nets par saison ? C'est impossible », expliquait un membre du club dans les colonnes de L'Esportiu le 28 avril dernier. « Il est clair que nous aimerions signer Neymar, mais nous devons être réalistes, son retour cet été est pratiquement impossible. Je parierais plus pour la signature de Lautaro que sur le retour de Neymar », confiait pour sa part un haut représentant catalan à ce même journal. D'ailleurs, il n'est pas assuré que l'international auriverde décide de quitter ses coéquipiers cet été, alors que le PSG disputera la Ligue des Champions qu'en août. Si le joueur a peut-être des envies d'ailleurs, il a surtout pour ambition de remporter une nouvelle fois la plus prestigieuse des compétitions européennes et « d'entrer dans l'histoire » avec le PSG selon ses mots ce samedi.

La guerre entre Neymar et le Barça est loin d'être terminée

Un autre élément ne peut être oublié au moment d'évoquer d'éventuelles retrouvailles entre le Barça et Neymar : l'aspect juridique. Depuis le départ du joueur en 2017, les deux parties sont en guerre concernant le règlement de primes que réclame Neymar. Ce vendredi, la justice catalane a débouté l'attaquant de sa demande de recevoir 43.6M€ de la part de son ancien employeur. Neymar a donc perdu, et il doit désormais verser 6.7M€ au FC Barcelone comme restitution du montant déjà versé par le club culé. Mais la bataille ne devrait pas s'arrêter là puisque l'entourage de Neymar a fait savoir à Mundo Deportivo qu'il comptait faire appel devant la cour supérieure de Catalogne. C'est donc un feuilleton judiciaire qui va s'ouvrir cet été entre le Barça et son ancienne pépite. Difficile dans ces conditions d'imaginer alors Neymar reporter le maillot blaugrana dès cet été, même sans les obstacles dus au coronavirus. Mais cela pourrait-il fermer complètement les portes du Camp Nou à Neymar à l'avenir ?

Vers une prolongation au PSG ?