Mercato - Barcelone : Le transfert de Pjanic plus que jamais en péril ?

Publié le 21 juin 2020 à 15h00 par La rédaction

La Juventus voudrait boucler le transfert de Miralem Pjanic avant le début du mois de juillet. Un échange avec Arthur a été évoqué, mais le milieu de terrain brésilien refuserait toujours de quitter le FC Barcelone.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 24 avril dernier, le PSG a tenté le coup pour Miralem Pjanic. Mais le milieu de la Juventus privilégierait plutôt un départ vers le FC Barcelone et un accord avec le club blaugrana aurait d’ores et déjà été trouvé. En proie à des difficultés financières, la formation catalane va devoir procéder à un échange pour mener à bien cette opération. La Juventus, qui souhaiterait renforcer son milieu de terrain, voudrait obtenir les services d’Arthur, mais le Brésilien refuserait de quitter le FC Barcelone et mettrait ainsi en péril le transfert de Miralem Pjanic.

Le Barça a jusqu’au 30 juin pour boucler le dossier Pjanic