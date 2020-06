Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce protégé de Setién prêt à tout pour son avenir ?

Publié le 21 juin 2020 à 0h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone chercherait un moyen de faire venir Miralem Pjanic, en incluant potentiellement Arthur Melo dans la transaction, le Brésilien ne compterait absolument pas quitter le Barça et aurait pris les devants. Explications.

« Je n'ai parlé de rien avec lui et ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'il soit impliqué. On a besoin de lui à 100% et il doit penser à ce qu'il nous reste à faire cette saison. C'est le plus important pour tout le monde, le reste sera vu plus tard ». Voici le témoignage Quique Setién en conférence de presse cette semaine. L’entraîneur du FC Barcelone ne semble pas prendre en considération un départ d’Arthur Melo à l’intersaison. Le peu que l’on puisse dire, c’est que Setién est sur la même longueur d’onde que l’entourage du milieu de terrain brésilien. TMW révélait récemment que la volonté d’Arthur serait claire : poursuivre au FC Barcelone où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024. L’opération Miralem Pjanic prendrait donc du plomb dans l’aile. Afin de continuer à vivre son rêve en arborant la tunique blaugrana, Arthur Melo aurait pris les choses en main

Des séances supplémentaires et un coach personnel pour Arthur Melo ?