Mercato - PSG : Adil Aouchiche aurait fait un premier choix pour son avenir !

Publié le 20 juin 2020 à 23h45 par H.G.

Alors qu’il s’apprête à quitter le PSG le 30 juin prochain au terme de son contrat aspirant, Adil Aouchiche ne saurait pas encore quelle écurie il rejoindra cet été. Mais le jeune milieu parisien se serait déjà fixé une première priorité dans cette optique.

Les efforts de Leonardo avec Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche se seront avérés vains. Le premier va en effet rejoindre le Bayern Munich dans les prochaines semaines après l’expiration de son contrat aspirant au PSG le 30 juin prochain, où un contrat de quatre ans l’attend comme le10sport.com vous l’a annoncé. Et tout porte à croire que son compère issu du centre de formation suivra ses pas et quittera l’écurie parisienne à cette date. En effet, comme l’a annoncé RMC Sport ce samedi, Adil Aouchiche aurait officiellement communiqué à Leonardo sa volonté de quitter le PSG. Une décision prise à contrecœur, lui qui craindrait de ne pas disposer de suffisamment d’espace en restant au sein de son club formateur. Dans le même temps, le natif du Blanc-Mesnil a la côte en Allemagne où il est suivi par le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, comme le10sport.com vous l’a annoncé ce samedi. Le milieu offensif de 17 ans va donc prochainement faire ses valises pour rejoindre une nouvelle écurie, et il se serait déjà fixé une première priorité au moment de faire son choix.

Le futur club d’Adil Aouchiche sera un choix sportif !