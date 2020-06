Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez prêt à faire un effort pour Osimhen ?

Publié le 21 juin 2020 à 0h00 par A.C.

Les dirigeants du LOSC pourraient bien vendre Victor Osimhen beaucoup moins cher que prévu.

Un an après son arrivée, Victor Osimhen pourrait déjà plier bagages. Le 26 mai dernier, nous vous expliquions que l’attaquant pourrait bien quitter le LOSC, avec des gros clubs comme Manchester United, Chelsea et Liverpool prêts à formuler une offre. D’ailleurs, selon nos informations, les dirigeants lillois ont déjà commencé à chercher un successeur, avec notamment Talles Magno de Vasco de Gama. Récemment, le Napoli semble avoir pris les devants pour Osimhen et en Italie, on assure que Gennaro Gattuso souhaite absolument l’avoir sous ses ordres la saison prochaine.

Osimhen finalement vendu pour 30M€ ?