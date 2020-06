Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen n’est pas encore parti...

Publié le 20 juin 2020 à 1h30 par A.C.

Victor Osimhen, attaquant du LOSC annoncé sur le départ, n’a pas encore les valises en main...

Cet été, le LOSC devrait perdre deux joueurs majeurs. Depuis plusieurs semaines déjà, un départ de Gabriel et de Victor Osimhen est annoncé et Christophe Galtier semble désormais s’y être résigné. « Est-ce que je m'attends à voir partir Osimhen, Gabriel voire Ikoné cet été ? Oui, je l'ai intégré » a récemment expliqué le coach du LOSC. « Moi je ne veux pas qu'ils partent, mais ils partiront. Je ne peux pas mettre mon veto sur le départ d’un joueur, c’est le projet. Derrière, Luis me présente des profils qui correspondent à ce que j’attends ». Les deux joueurs devraient d’ailleurs continuer à jouer ensemble, puisqu’ils seraient tous les deux courtisés par le Napoli.

Le Napoli refroidi par le LOSC pour Osimhen