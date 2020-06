Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier confirme deux départs XXL cet été !

Publié le 19 juin 2020 à 15h00 par G.d.S.S.

Auteurs d’une très bonne saison avec le LOSC, Victor Osimhen ainsi que Gabriel sont très courtisés sur le marché des transferts. Et Christophe Galtier a confirmé le départ à venir de ses deux joueurs…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi soir, Gabriel devrait prochainement quitter le LOSC pour s’engager avec Naples, puisque les deux clubs ont déjà trouvé un accord à hauteur de 25M€ pour le défenseur central brésilien. Mais Gabriel n’est pas le seul à se diriger vers la sortie au LOSC, et comme nous vous l’avions révélé dès le mois de mai, Naples cible non seulement le Brésilien mais également le buteur des Dogues , Victor Osimhen, qui fait partie des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a d’ailleurs confirmé la tendance d’un départ pour Gabriel et Osimhen.

« Je l’ai intégré, ils sont sur le départ »