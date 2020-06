Foot - Mercato

Mercato : Kalidou Koulibaly est-il le meilleur défenseur au monde ?

Publié le 19 juin 2020 à 14h30 par La rédaction

Courtisé par Liverpool, Manchester United ou encore le PSG, le défenseur central international sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, a tout pour plaire. Au point d’être considéré comme le meilleur défenseur central du monde ?

Leonardo a de la concurrence dans ce dossier. Alors que Thiago Silva ne sera pas conservé, le directeur sportif du PSG est à la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine. Si plusieurs noms circulent, en interne, du côté du PSG, c’est celui de Kalidou Koulibaly qui semble faire rêver. A 28 ans, il est aujourd’hui dans la fleur de l’âge, et est très courtisé. Manchester United, Liverpool ou encore plus récemment Newcastle, en pleine bourre avec son projet fou de mercato après l’annonce de son probable rachat par un riche investisseur saoudien. Mais pourquoi est-il autant courtisé ? Est-il le meilleur défenseur au monde ?

Puissant et agile

Le profil de Koulibaly a en effet tout pour plaire. Depuis son arrivée à Naples en provenance de Genk en 2014, Koulibaly est monté en puissance, jusqu’à devenir un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Agile et fin techniquement, il est capable de casser les lignes adverses en une passe, et réalise souvent de très belles relances. Pourtant, c’est surtout par ses qualités défensives qu’il impressionne. Evidemment très bon dans les airs du fait de son impressionnant gabarit (1m87) et excellent dans les duels, il est capable de très vite aller au sol et tacler ses adversaires. Il est également très bien sur ses appuis, et capable d’être assez rapide pour rattraper la plupart des attaquants de Serie A. Koulibaly a donc tout du profil parfait du défenseur central moderne : première rampe de lancement, dernier rempart solide protégeant le portier. Ce qui explique tout l’intérêt pour lui…

80 millions d’euros minimum

Pourtant, difficile de le considérer comme étant LE meilleur défenseur central du monde. En effet, le Napoliest encore trop loin des grosses performances européennes pour lui permettre de briller au plus haut, et un départ vers un club un peu plus huppé pourrait lui permettre de passer ce cap… Surtout que devant lui, il y a évidemment le 2e du dernier Ballon d’Or, Virgil Van Dijk. Mais en cas de départ de Koulibaly pour un club comme la Juventus, Manchester United ou encore le PSG, Van Dijk pourrait avoir du souci à se faire. Concernant l’aspect financier, il faudra 80 millions d’euros pour faire venir Koulibaly. Il pourrait permettre au PSG de passer un cap au niveau européen. Attention tout de même à la concurrence, l’international sénégalais ayant annoncé souhaiter aller en Premier League pour la suite de sa carrière… Comme révélé par le10sport.com, c’est Liverpool qui tient la corde pour le récupérer.