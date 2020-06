Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich envoie un message clair à Leonardo !

Publié le 21 juin 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que le Bayern Munich et le PSG devraient se croiser sur plusieurs dossiers cet été en matière de mercato, Hasan Salihamidzic s'est prononcé sur deux d'entre eux : Tanguy Kouassi et Lucas Hernandez.

Cet été, le Paris Saint-Germain a de nombreuses priorités. En effet, plusieurs postes sont à renforcer rapidement afin de compenser les départs. Ainsi, Leonardo sera en quête notamment d'un latéral gauche, un défenseur central et au moins un milieu de terrain. Et pour compenser les manques de l'effectif du PSG, le directeur sportif brésilien pourrait bien aller piocher du côté du Bayern Munich. Ces derniers jours, le nom de Lucas Hernandez est revenu avec insistance. Révélée par la Cadena SER , cette piste a été confirmée par plusieurs médias. David Alaba et Jérôme Boateng ont également été liés au PSG, tandis que le jeune Tanguy Kouassi devrait quant à lui rejoindre la Bavière. Comme révélé par le10sport.com, ces dossiers sont d'ailleurs probablement liés.

Salihamidzic très clair pour Hernandez...

Dans les colonnes de BILD , Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munch, a d'ailleurs fait le point sur ces différents dossiers, à commencer par celui concernant Lucas Hernandez. Recruté il y a un an pour 80M€, le Champion du monde n'a pas encore réussi à pleinement s'imposer au Bayern Munich. Entre ses blessures et ses problèmes d'acclimatation, l'ancien Colchonero n'a pas connu une première saison facile et a même vu Alphonso Davies lui prendre sa place dans le couloir gauche de la défense bavaroise. C'est la raison pour laquelle Lucas Hernandez semble voir d'un très bon œil l'intérêt du PSG. Mais de son côté, Hasan Salihamidzic, ne compte pas lâcher si facilement son joueur : « Lucas n'a pas connu un début facile au Bayern, tout le monde le sait. Nous sommes convaincus de ses forces et sommes pleinement derrière lui. Je suis sûr qu'il sera toujours très précieux pour notre équipe. »

... mais évasif pour Kouassi