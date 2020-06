Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern prévient clairement Leonardo pour Lucas Hernandez !

Avec le possible départ de Layvin Kurzawa en fin de saison, ainsi que celui déjà acté de Thiago Silva, Lucas Hernandez est ciblé par Leonardo mais le Bayern Munich ne compte pas lâcher son joueur aussi facilement.

Sans aucun doute, le poste de latéral gauche est un des gros dossiers cet été pour Leonardo, directeur sportif du PSG. Alors que le départ de Layvin Kurzawa est mis en stand-by par la direction parisienne qui cherche désormais à le prolonger, la piste Lucas Hernandez a été activé en parallèle. Il faut dire que le Champion du monde est également capable d'évoluer dans l'axe, ce qui lui permettrait de compenser un autre départ, celui de Thiago Silva. Leonardo a donc été séduit par séduit par sa solidité mentale et sa polyvalence. En difficulté avec le Bayern Munich où il a perdu sa place de titulaire au profit d'Alphonso Davies, l’international français pourrait quitter le club allemand. Le PSG est en embuscade mais les rapports entre les deux clubs n’est pas au beau fixe après le départ de la pépite parisienne Kouassi au Bayern Munich. Interrogé sur un possible départ de Lucas Hernandez, le patron du secteur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic a indiqué une tendance claire pour l’international français:

Pas de départ envisagé