Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l’avenir de Layvin Kurzawa !

Publié le 21 juin 2020 à 7h45 par H.G.

Alors qu’il était annoncé avec insistance sur le départ, Layvin Kurzawa pourrait finalement prolonger son contrat au PSG. Et la durée de cet éventuel nouveau contrat serait d’ores et déjà fixée.

Arrivé au PSG à l’été 2015 en provenance l’AS Monaco, Layvin Kurzawa n’a jamais réussi à s’imposer durablement sur le côté gauche de la défense parisienne. Trop fréquemment blessé et auteur de performances décevantes, l’international français n’a eu de cesse de connaitre des difficultés au cours de son aventure à Paris. De ce fait, alors que son contrat prendra fin au terme de la saison, son départ libre n’aurait pas surpris grand monde. Seulement voilà, alors qu’il a réussi à être auteur de bonnes performances après son départ manqué à la Juventus cet hiver, Leonardo aurait changé son fusil d’épaule avec Layvin Kurzawa au cours de cette fenêtre estivale des transferts complexifiée par l’impact économique de la pandémie de COVID-19. En effet, RMC Sport a annoncé ce samedi que le directeur sportif du PSG discuterait avec le Français de 27 ans dans l’optique d’un renouvellement de son contrat allant au-delà de la fin de saison en cours. Et à en croire les dernières indiscrétions sur ce dossier, la durée de ce nouveau contrat serait déjà connue.

Layvin Kurzawa prolongé jusqu’en 2022 ?