Mercato - PSG : Layvin Kurzawa proposé à trois cadors européens ?

Publié le 21 juin 2020 à 1h15 par H.G.

En fin de contrat au PSG au terme de la saison 2019/2020, Layvin Kurzawa aurait été proposé à plusieurs grandes écuries européennes désireuses de renforcer le flanc gauche de leur défense.

L’avenir de Layvin Kurzawa pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds de Leonardo dans les prochaines semaines. Et cela contre toute attente tant le départ de l’international français du PSG semblait inéluctable au terme de son contrat. Seulement voilà, au coeur d’un mercato estival perturbé par l’impact économique de la pandémie de COVID-19, les pensionnaires du Parc des Princes seraient finalement disposés à prolonger le contrat de l’ancien joueur de l’AS Monaco comme l’a annoncé RMC Sport ce samedi. Par ailleurs, bien qu’il ait fait face à de nombreuses difficultés physiques et sportives au cours de son passage au PSG, Layvin Kurzawa conserverait une belle côte sur le marché. Comme le10sport.com vous l’a révélé, son profil séduit Everton et Carlo Ancelotti, bien qu’aucune démarche concrète n’ait été réalisée par les Toffees pour l’heure. Toutefois, il se pourrait que l’écurie de Premier League soit loin d’être la seule à avoir étudier l’option d’accueillir Layvin Kurzawa.

Layvin Kurzawa proposé à la Juventus, au Barça et à Chelsea !