Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Meunier devrait être...

Publié le 20 juin 2020 à 18h45 par B.C.

Assuré de quitter le PSG à l'issue de la saison, Thomas Meunier aurait déjà tranché sur l'identité de son prochain club.

Leonardo l'a confirmé le week-end dernier, Thomas Meunier va quitter le PSG à l'issue de son contrat. Comme Layvin Kurzawa, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani, l'international belge ne prolongera pas son contrat et pourra donc s'engager librement avec le club de son choix cet été. Alors que Leonardo souhaitait malgré tout conserver le groupe tel quel jusqu'à la fin du mois d'août pour disputer la fin de la Ligue des Champions, Meunier devrait de son côté partir après le 30 juin puisque le latéral droit aurait déjà trouvé un accord avec son prochain club.

Meunier devrait rejoindre le BVB