Mercato - PSG : Une bataille perdue d'avance pour N'Golo Kanté ?

Publié le 20 juin 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Très performant à Chelsea et en équipe de France, N'Golo Kanté aurait mis en état d'alerte le PSG, le Real Madrid et la Juventus depuis plusieurs mois. Toutefois, ni le joueur, ni son entraineur Frank Lampard, ne voudraient se séparer lors du prochain mercato estival.

Leonardo serait tombé sous le charme de N'Golo Kanté. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Chelsea et de l'équipe de France ces dernières saisons, le milieu de 29 ans aurait totalement séduit le directeur sportif du PSG. Pour apporter du sang neuf et surtout considérablement renforcer l'entre jeu de Thomas Tuchel, l'ancien du Milan AC voudrait miser sur N'Golo Kanté lors de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, Frank Lampard, le coach de Chelsea, ne devrait pas lui faciliter la tâche, bien au contraire. « En ce qui concerne N'Golo, j'ai vu des discussions et des informations sur lui et son avenir au club. Je l'ai souvent dit à propos de N'Golo (Kanté), il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. J'aurais aimé pouvoir jouer avec lui. Il a tout ce qu'il faut. Revenir à Chelsea et avoir N'Golo Kanté est quelque chose que je veux vraiment apprécier et avec qui je veux travailler. À cause des blessures, ça a été dur pour N'Golo. C'est bien de le voir un peu frais. N'Golo est tellement important pour nous, pour l'avenir. Nous avons besoin de lui régulièrement et j'espère que nous l'aurons maintenant » , a-t-il confié dans des propos rapportés par The Guardian ce samedi. De son côté, N'Golo Kanté voudrait également poursuivre son aventure avec Frank Lampard et les Blues de Chelsea.

N'Golo Kanté n'aurait d'yeux que pour Chelsea

Selon ESPN , N'Golo Kanté se plairait à Chelsea et y serait heureux. Ainsi, le champion du monde français n'aurait pas du tout l'intention de quitter les Blues . Et malgré les dernières indiscrétions du Times - selon lesquelles il pourrait être poussé vers la sortie par sa direction pour pouvoir recruter cet été - N'Golo Kanté n'aurait pas été informé des intentions de son club de le vendre. L'avenir de l'ancien de Leicester, qui aurait hâte de démarrer la prochaine saison avec les Blues , semblerait donc s'inscrire du côté de Londres. Et si Frank Lampard et N'Golo Kanté, lui-même, venaient à changer d'avis, la tâche ne deviendrait pas pour autant simple pour Leonardo et le PSG.

