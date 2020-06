Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’échec d’un gros dossier de Leonardo !

L’hiver dernier, Leonardo avait pour objectif de faire venir Mattia De Sciglio au PSG. Alors que l’Italien est finalement resté à la Juventus, des précisions ont été apportées sur cet échec.

En fin de contrat, Layvin Kurzawa ne sera pas prolongé et quittera donc le PSG d’ici quelques semaines. Un départ qui aurait toutefois pu intervenir lors du dernier mercato hivernal. En effet, Leonardo avait un nom en tête lors du mois de janvier : Mattia De Sciglio. Le latéral de la Juventus semblait très proche de rejoindre l’effectif de Thomas Tuchel et l’accord entre les deux clubs portait sur un échange entre l’Italien et Kurzawa. Finalement, au dernier moment, l’affaire a capoté et chaque joueur est ainsi resté dans son club respectif. Pourquoi ? Le Corriere di Torino donne la réponse.

Le veto de Sarri !

Alors que Layvin Kurzawa aurait donc pu voir son avenir s’écrire de la Juventus, c’est finalement Maurizio Sarri qui en aurait décidé autrement. En effet, selon le média transalpin, l’échange Kurzawa-De Sciglio était sur le point de se conclure, mais l’entraîneur turinois aurait finalement mis son veto à cette opération, préférant garder le latéral italien préférant ainsi avoir une alternative en plus à droite, derrière Cuadrado et Danilo. Une information qui vient alors confirmer celle du 10 Sport, dévoilée le 30 janvier dernier, qui révélait ainsi le non de Maurizio Sarri pour Kurzawa.