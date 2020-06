Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’échec se précise pour Leonardo avec cette piste estivale !

Publié le 20 juin 2020 à 12h15 par T.M.

Ayant coché le nom de Sergino Dest pour remplacer Thomas Tuchel au PSG, Leonardo devrait finalement voir le joueur de l’Ajax Amsterdam lui passer sous le nez.

En fin de contrat, Thomas Meunier ne sera donc pas conservé par le PSG. En effet, Leonardo a annoncé que le Belge ne sera pas prolongé. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que le directeur sportif brésilien s’est mis en quête d’un nouvel arrière droit pour pallier ce départ. Il a ainsi été notamment question d’un intérêt pour Sergino Dest, actuellement à l’Ajax Amsterdam. A 19 ans, l’international américain ne manquerait d’ailleurs pas de prétendants puisque le Bayern Munich et le FC Barcelone seraient également sur les rangs. Une énorme concurrence pour le PSG qui pourraient bien déjà faire une croix sur Dest. En effet, comme l’avait expliqué Soccer Link , le joueur d’Erik ten Hag donnerait sa préférence aux Bavarois.

Priorité au Bayern Munich !