Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lampard envoie un message fort à Leonardo pour Kanté !

Publié le 20 juin 2020 à 10h45 par Th.B.

De retour dans le viseur du PSG d’après la presse ibérique, N’Golo Kanté ne devrait finalement pas quitter Chelsea pourtant en quête de liquidités dans l’optique de mener à bien les opérations Ben Chilwell et Kai Havertz.

Et si c’était le moment pour le PSG avec N’Golo Kanté ? Non épargné par les blessures et la concurrence dans l’entrejeu des Blues , le champion du monde tricolore n’a pas fait une saison pleine avec Chelsea. De quoi émettre de sérieux doutes sur la suite de son aventure à Stamford Bridge. AS révélait d’ailleurs ces derniers jours que le PSG et le Real Madrid suivraient avec attention l’évolution de la situation. The Times en rajoutait une couche en assurant en outre que Frank Lampard, déterminé à recruter Kai Havertz et Ben Chiwell suite à l’officialisation du transfert de Timo Werner, était prêt à se séparer de joueurs tels que N’Golo Kanté afin de renflouer les caisses du club londonien. Invité à prendre la parole en marge du déplacement de Chelsea à Aston Villa dimanche, l’entraîneur des Blues a mis les choses au clair dans un point presse vendredi concernant le dossier Kanté.

« N’Golo est tellement important pour nous, pour l'avenir »