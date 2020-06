Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Tuchel, tout reste à faire à Paris…

Publié le 20 juin 2020 à 10h15 par Th.B.

Certes, Thomas Tuchel est parvenu à qualifier le PSG pour les 1/4 de finales, une première depuis 2016. Mais l’entraîneur allemand aurait encore tout à prouver à Leonardo s’il tenait à rester au PSG outre son contrat expirant en juin 2021.

Il l’a fait. Après un échec cuisant face à Manchester United à l’hiver 2019, alors que le PSG était parvenu à s’imposer 2 buts à 0 au match aller à Old Trafford, Thomas Tuchel a réussi à chasser les démons du PSG qui empêchaient le club parisien à franchir le cap des 1/8èmes de finale de Ligue des champions depuis la saison 2015-2016 et Laurent Blanc à la tête de l’effectif parisien. Cette saison, bien que le PSG ait raté son match aller au Signal Iduna Park, les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à inverser la tendance au retour au Parc des princes et de ce fait, à se qualifier pour les 1/4 de finales. Avec le changement du programme de la C1 à cause du Covid-19 et son final eight, le PSG est à trois matchs d’un sacre européen. Et pour mettre tout le monde d’accord, passer un nouveau stade en Ligue des champions permettrait à Thomas Tuchel de regagner du crédit auprès de ses dirigeants.

Une période estivale charnière pour l’avenir de Tuchel ?