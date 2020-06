Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit se faire une raison pour Hernandez...

Publié le 20 juin 2020 à 9h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devraient se casser les dents sur le dossier Theo Hernandez, latéral gauche du Milan AC.

Il a le profil parfait pour remplacer Layvin Kurzawa au Paris Saint-Germain et sort d’une saison plus qu’aboutie avec le Milan AC, en Serie A. Theo Hernandez plait beaucoup à Leonardo, mais selon nos informations il ne souhaite pas rejoindre le PSG. Le Français serait en effet heureux à Milan et il l’a répété une nouvelle fois tout récemment, au micro de Sky Italia . « Je suis venu ici pour rester à Milan, je fais une super saison et dans ma tête, il n'y a que Milan. Les fans m'aiment et c'est le plus important » a déclaré Hernandez.

Entre Hernandez et le Milan AC, ça devrait durer