Mercato - PSG : N’Golo Kanté prêt à quitter Chelsea ? La réponse !

Publié le 20 juin 2020 à 15h45 par T.M.

Ces dernières heures, la presse anglaise a ouvert la porte à un départ de N’Golo Kanté. Faut-il donc s’attendre à voir le joueur de Chelsea rejoindre un autre club ?

L’aventure de N’Golo Kanté à Chelsea toucherait-elle à sa fin ? Les ambitions des Blues pourraient en tout cas avoir raison de l’avenir du Français. En effet, après Timo Werner, le club londonien voudrait désormais se jeter sur Kai Havertz. Toutefois, pour s’offrir le joueur du Bayer Leverkusen et pour cela, The Times assurait dernièrement que Chelsea envisageait ainsi de se séparer de Kanté. La porte serait donc ouverte pour le champion du monde, dont le nom a souvent été associé au Real Madrid ou au PSG dernièrement. Une aubaine donc pour Zidane et Tuchel ?

Pas de départ au programme !