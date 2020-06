Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pierre Ménès s’interroge sur l’avenir d’Antoine Griezmann…

Publié le 20 juin 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que la première saison d’Antoine Griezmann s’est déroulée en demi-teinte, Pierre Ménès a fait part de son inquiétude quant à la situation du champion du monde.

Depuis son arrivée à Barcelone l’été dernier où il devait devenir le chainon manquant d’un trio offensif déjà composé de Lionel Messi et Luis Suarez, Antoine Griezmann n’a pas su montrer qu’il était l’homme de la situation. Preuve en est, le Français n’a inscrit que 14 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. Des statistiques pas à la hauteur d'un joueur de son calibre. Antoine Griezmann a pourtant pu bénéficier de circonstances favorables avec les blessures à répétition d’Ousmane Dembélé. Seulement malgré cela, le natif de Mâcon n’a pas su s’imposer et sa place à Barcelone pourrait être encore plus fragilisée si le Barça venait à recruter Lautaro Martinez.

Pierre Ménès pessimiste pour l’avenir de Griezmann