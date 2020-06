Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Pierre Ménès s’inquiète pour le «fiasco» Antoine Griezmann !

Publié le 20 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Ayant rejoint le FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a toujours pas réussi à trouver sa place dans l’effectif blaugrana. Une situation qui attriste Pierre Ménès.

Se faire une place dans l’effectif du FC Barcelone n’est pas une chose aisée et cette saison, Antoine Griezmann l’a appris à ses dépens. Arrivé de l’Atletico de Madrid pour un montant de 120M€, le Français, éduqué avec les principes de jeu de Diego Simeone, n’a toujours pas su s’adapter à son nouvel environnement. En plus de ne pas correspondre aux principes de jeu qui font l’ADN du Barça, un manque de complicité semble assez criant entre le Français et les autres joueurs comme Lionel Messi. Une situation qui fait parler et qui interroge sur le choix de Griezmann de rejoindre Barcelone.

« Ça fait beaucoup de peine »