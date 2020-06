Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann, le «nouveau Coutinho» ?

Publié le 18 juin 2020 à 7h00 par T.M.

Alors que la première saison d’Antoine Griezmann au FC Barcelone n’est pas une réussite, certains imaginent déjà un destin à la Philippe Coutinho pour le Français. De quoi faire réagir Rivaldo.

Encore une fois titulaire ce mardi face à Leganés, Antoine Griezmann n’a pas vraiment convaincu. Pour la recrue estivale du FC Barcelone, les déceptions s’accumulent. Alors que de grosses attentes étaient placées en lui au moment de son arrivée l’été dernier, le Français n’est pour le moment pas à la hauteur, malgré ses 14 buts et 4 passes depuis le début de la saison. Les interrogations s’accumulent ainsi autour de Griezmann, certains remettant même déjà son avenir en Catalogne en question. Le joueur de 29 ans va vite devoir réagir, sous peine de faire ses valises. Un cas qui pourrait alors rappeler celui de Philippe Coutinho, joueur le plus cher de l’histoire du Barça et aujourd’hui clairement plus en odeur de sainteté chez les Blaugrana.

« Il a juste besoin de marquer pour retrouver la confiance »