Barcelone : La Masia est-elle morte ?

Après avoir formé notamment Carles Puyol, Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Piqué et consort, la Masia, centre de formation du FC Barcelone, traverse une période difficile. Mais la Masia est-elle morte ?

Depuis de nombreuses années, le centre de formation du FC Barcelone est considéré comme le meilleur du monde. Et comment pourrait-il en être autrement, quand on voit tous les talents qui sont sortis de la formation Barcelonaise : Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Cesc Fabregas, Gerard Piqué, Victor Valdes, Carles Puyol… Et plus récemment Sergi Roberto, Ansu Fati, ou encore Riqui Puig. Tant de joueurs devenus emblématiques, et pourtant la formation Barcelonaise, comme le club dans sa globalité, traverse une période de crise. Peu de nouveaux joueurs formés au FC Barcelone ont désormais leur chance dans l’équipe première, et beaucoup prennent la décision d’aller voir ailleurs pour commencer leur émergence…

Échecs en série

Si la Masia a su former beaucoup de joueurs autour de 6 valeurs importantes (humilité, ambition et respect pour les valeurs morales ; pressing, position et possession pour les valeurs du jeu), tous les joueurs formés au Barça n’ont pas des carrières flamboyantes. Ainsi, le Barça a connu plusieurs « échecs » de sa formation. On peut citer notamment Bojan Krkic, rongé par la pression et les comparaisons avec un certain Lionel Messi, ou encore Gerard Deuofeu, trop ambitieux et caractériel pour espérer s’imposer en équipe première, ou encore les frères Dos Santos, et plus précisément Giovanni, qui reste un échec cuisant… Les difficultés de la formation barcelonaise à former des nouveaux cracks est indéniable, et si quelques lueurs permettent d’entrevoir un avenir radieux dans le noir, ces lueurs semblent s’éloigner…

Prêts et départs

Ainsi, le FC Barcelone commence peu à peu à perdre ses futurs cracks formés à la maison. Carles Alena, milieu de terrain, a été envoyé trouver du temps de jeu au Betis Séville, et pourrait bien quitter le Barça l’été prochain. Même constat pour Abel Ruiz, parti faire ses armes du côté de la Liga NOS à Braga, ou encore pour Riqui Puig, ou encore pour Carles Pérez, parti à l’AS Roma pour trouver du temps de jeu. L’exode des joueurs formés au Barça est symptomatique des problèmes récents au Barça : ils ne font plus confiance aux jeunes. Ces dernières années, le Barça s’est mis à dépenser sans compter, et a acheté beaucoup de joueurs, souvent expérimentés (à l’image de Paulinho ou Arturo Vidal), plutôt que de donner leur chance aux jeunes pousses du Barça… Tant et si bien que la dernière grosse pépite Xavi Simons a rejoint le PSG, et le Barça se retrouve privé d’un futur crack. Même si la Masia n’est pas encore morte, elle est désormais mal en point. Et cela montre bien les soucis du FC Barcelone, à toutes les échelles…