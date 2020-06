Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Lionel Messi appelé à la rescousse pour Antoine Griezmann !

Publié le 19 juin 2020 à 11h00 par T.M.

Au FC Barcelone, Antoine Griezmann est toujours en grande difficulté. Pour Rivaldo, la solution pourrait bien venir de Lionel Messi…

Alors que la Liga a récemment repris ses droits après une pause obligée à cause du coronavirus, pour Antoine Griezmann, la situation n’a pas vraiment changé au FC Barcelone. Depuis le début de la saison, le Français a éprouvé les plus grandes difficultés à trouver sa place sur le terrain et dans les vestiaire. De quoi faire naitre de nombreux doutes et interrogations autour de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. Un cas évoqué par Rivaldo. Pour lui, cela serait avant tout une question de confiance. A Griezmann de trouver désormais le déclic et c’est Lionel Messi qui pourrait pourquoi pas détenir la clé.

« Je crois que c’est important que Messi l’aide »