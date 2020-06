Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aouchiche, Kouassi… Pourquoi les jeunes parisiens décident de partir ?

Publié le 20 juin 2020 à 18h30 par La rédaction

C’est presque une certitude : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi ne devraient pas signer leur premier contrat professionnel avec le PSG. Une grande perte pour les Parisiens tant leur potentiel est énorme. Mais pourquoi les jeunes du club quittent le cocon de la capitale ?

Tanguy Kouassi vers le Bayern Munich, Adil Aouchiche vers l’ASSE… Les « Titis » parisiens souhaitent voler de leurs propres ailes. Depuis quelques saisons, la formation parisienne fait des merveilles, et les joueurs formés au sein des équipes de jeunes du PSG sont de plus en plus nombreux à quitter le nid afin de trouver leur bonheur ailleurs. Mais qu’est-ce qui pourrait motiver des départs aussi tôt dans leur carrière ?

A la recherche de temps de jeu ?

La première chose qui pourrait motiver le départ des Titis parisiens serait la recherche d’un temps de jeu conséquent. Juste avant la signature de leurs premiers contrats professionnels, les jeunes joueurs se poseraient donc une question cruciale : vont-ils jouer ? Désireux de progresser et de s’offrir la meilleure carrière possible, les jeunes joueurs parisiens ne possèdent pour le moment pas du temps de jeu nécessaire pour pouvoir progresser correctement. Ainsi, les jeunes joueurs sont nombreux à quitter la capitale pour aller à l’étranger : Moussa Diaby, parti l’été dernier en direction du Bayer Leverkusen ; Christopher Nkunku, parti au RB Leipzig l’été passé ; et désormais Tanguy Kouassi qui devrait s’envoler vers le Bayern Munich pour y signer son premier contrat professionnel prochainement. La formation parisienne ne laisse pas assez de place à ses jeunes joueurs, ce qui entraîne un exode d’un bon nombre de jeunes prometteurs…

Une question d’argent ?

Cependant, le temps de jeu ne semble pas être la seule et unique raison de cet exode des jeunes joueurs issus du centre de formation parisien. En effet, la question de l’argent semble de plus en plus centrale dans ce genre de dossier. A titre d’exemple, Isaac Lihadji devrait signer son premier contrat au LOSC la saison prochaine, faute d’accord financier trouvé avec l’OM pour son premier contrat professionnel. Même constat pour les cas Adil Aouchiche ou encore Tanguy Kouassi, même si les raisons de leurs départs n’ont toujours pas filtré. La question du salaire prend de plus en plus de place pour un jeune joueur professionnel de football, et couplée à celle du temps de jeu, cela donne des idées aux jeunes joueurs qui préfèrent partir dans un club où la philosophie est adaptée à leurs ambitions et à leurs demandes financières et sportives. La Bundesliga redevient donc très attractive pour les jeunes joueurs…