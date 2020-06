Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de dernière minute de Zidane pour Tanguy Kouassi ?

Publié le 20 juin 2020 à 11h45 par T.M.

Si Tanguy Kouassi semble donc prendre la direction du Bayern Munich, le Real Madrid pourrait bien tenter de relancer ce dossier. Explications.

L’avenir de Tanguy Kouassi va donc s’écrire loin du PSG. A 17 ans, le défenseur central, qui a montré de belles choses cette saison quand Thomas Tuchel a fait appel à lui, a décidé de ne pas signer son premier contrat avec son club formateur. Libre de s’engager où il le souhaite cet été, Kouassi prendrait la direction du Bayern Munich. Les Bavarois sembleraient avoir trouvé les bons arguments pour convaincre le futur ex-Parisien. Mais pour le moment, rien n’est encore officiel, ce qui laisserait toujours un espoir pour les autres clubs intéressés à l’instar du Real Madrid. Début juin, Le 10 Sport vous révélait d’ailleurs une offre des Merengue pour l’espoir du football français.

Le Real Madrid cherche un défenseur central