Mercato - Barcelone : Le Barça dos au mur pour Lautaro Martinez ?

Publié le 20 juin 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Plus que déterminé à recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone serait dans une impasse. L'Inter n'entendrait pas faire de remise pour le buteur argentin et ne réclamerait pas moins de 111M€ pour son transfert, soit le montant de sa clause libératoire. Dans cette optique, le Barça pourrait patienter avant de passer à l'offensive...

Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans et qu'il multiplie les pépins physiques, Luis Suarez ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Ainsi, le club catalan serait déjà à la recherche de son successeur. En quête active du digne héritier du Pistolero, le Barça a identifié sa grande priorité depuis plusieurs semaines : Lautaro Martinez. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'Inter, le buteur argentin aurait tapé dans l'oeil de la direction blaugrana. Cependant, fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le Barça serait dans l'incapacité de payer la clause libératoire de 111M€ de Lautaro Martinez. Dans cette optique, les dirigeants catalans chercherait la meilleure formule pour mener à bien ce dossier et trouver un terrain d'entente avec l'Inter. Lors des négociations, le FC Barcelone auraient tenté d'insérer plusieurs joueurs dans la transaction, mais il semblerait que les Nerazzurri ne soient pas disposés à négocier un échange.

111M€ sinon rien pour Lautaro Martinez ?

Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport , Antonio Conte aurait fait passer un message clair à Lautaro Martinez. A en croire le média transalpin, le coach de l'Inter aurait clairement fait comprendre à son numéro 10 que seule une offensive proche de 111M€, soit sa clause libératoire, pourrait lui permettre de quitter Milan. Une offre que le Barça n'aurait jamais formulé à ce jour. Ce qui donnerait des idées aux Nerazzurri . Alors que le transfert de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone semblerait impossible à l'heure actuelle, l'Inter songerait à le prolonger. En effet, si les négociations venaient à capoter avec le club catalan, Antonio Conte prévoirait d'offrir un nouveau contrat XXL à son numéro 10. Dans cette optique, le coach milanais pourrait débuter les discussions avec le clan Lautaro Martinez dès le 8 juillet, soit un jour après l'expiration de sa clause libératoire.

Des négociations reportées à la mi-aout ?