Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une promesse faite à Lautaro Martinez ?

Publié le 20 juin 2020 à 0h30 par A.C.

Annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone, Lautaro Martinez aurait reçu un message clair de la part de l’Inter.

Si Lionel Messi est tombé sous con charme, leFC Barcelone doit absolument le recruter. Lautaro Martinez est le grand objectif des Catalans cet été, mais les négociations trainent depuis plusieurs semaines déjà. Le Barça ne souhaite en effet pas lever la clause de départ de l’attaquant, fixée à 111M€. De l’autre côté l’Inter se montre inflexible, puisque toutes les formules proposées par le Barça récemment ont été refusées. En Italie, on annonce même une possible prolongation de Lautaro Martinez, vu la stérilité des échanges entre l’Inter et le Barça.

L’Inter a joué cartes sur table avec Lautaro Martinez