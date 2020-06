Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ancelotti sollicité pour l’avenir de Philippe Coutinho ?

Publié le 20 juin 2020 à 9h00 par T.M.

Au FC Barcelone, on chercherait toujours une porte de sortie pour Philippe Coutinho. Et pour cela, on regarderait du côté de la Premier League et d’Everton.

Si Philippe Coutinho va donc finir la saison au Bayern Munich, il n’y restera pas. A la fin de son prêt, le Brésilien retrouvera le FC Barcelone, mais cela ne devrait pas durer très longtemps. En effet, le club catalan ne compterait toujours pas sur l’ancien joueur de Liverpool, lui cherchant ainsi une porte de sortie, notamment du côté de la Premier League. Le 10 Sport vous dévoilait dernièrement un intérêt de Pep Guardiola à Manchester City, s’ajoutant ainsi à la liste des prétendants de Coutinho, où l’on pourrait également retrouver Arsenal, Chelsea, Tottenham et Newcastle.

Le Barça veut envoyer Coutinho à Everton