Mercato - PSG : Cavani, Silva... L’effectif pour la Ligue des Champions se dessine !

Publié le 20 juin 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 20 juin 2020 à 20h50

Disposant de nombreux joueurs arrivant au terme de leur contrat le 30 juin prochain, le PSG a lancé de grandes manœuvres pour prolonger certains de ces éléments pour deux mois supplémentaires afin qu’ils puissent terminer la saison qui s’achèvera en août. Et à quelques jours de cette deadline, on commencerait à y voir plus clair au sein du club de la capitale.

À saison inédite, situation inédite. En temps normal, tous les fans de football seraient rivés devant leur poste de télévision pour l’Euro 2020, et le vainqueur de l’édition 2020 de la Ligue des Champions serait d’ores et déjà connu. Seulement voilà, la pandémie de COVID-19 est passée par là et a conduit à un arrêt temporaire de l’ensemble des compétitions de football, et même à l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1. De ce fait, l’édition 2020 de la prestigieuse compétition européenne des clubs s’achèvera en aout prochain avec un format très particulier, à savoir un Final 8 composé des huit écuries ayant dépassé les huitièmes de finale. Toutes les rencontres se joueront en un seul match, et le PSG sera de la partie. Cependant, le club de la capitale fait face à un problème de taille dans la mesure où bon nombre de ses joueurs arriveront au terme de leur bail le 30 juin prochain : Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting. Face à cette situation, Leonardo se serait mis au travail pour prolonger de deux mois les contrats de certains de ces joueurs afin qu’ils soient à la disposition de Thomas Tuchel en aout. Et à en croire les dernières informations parues ce samedi, il semblerait que le travail du directeur sportif parisien ait bien avancé et ait réservé quelques surprises.

La grande majorité des joueurs en fin de contrat vont prolonger

Bien évidemment, Keylor Navas, Marquinhos, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marco Verratti, Leandro Paredes, Ander Herrera, Julian Draxler, Pablo Sarabia, Neymar, Angel Di Maria, Marcin Bulka, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Colin Dagba seront de la partie pour ce Final 8 . Aucun d’eux n’étaient sous la menace d’un départ en fin de contrat le 30 juin prochain. À tous ceux-là, il faudrait y ajouter Thiago Silva, Sergio Rico et Layvin Kurzawa, qui devraient prolonger leur contrat pour deux mois supplémentaires d'après RMC Sport . Le capitaine brésilien du PSG, dont le départ a été officialisé par Leonardo il y a une semaine dans les colonnes du Journal du Dimanche , aura donc l’occasion de partir par la grande porte en allant soulever la fameuse Coupe aux Grandes Oreilles. Pour la doublure de Keylor Navas, un accord aurait été trouvé entre le PSG et le FC Séville afin que le prêt de Sergio Rico soit prolongé jusqu’au 31 aout prochain. Enfin, nous pourrions assister à un véritable retournement de situation pour Layvin Kurzawa puisque selon RMC Sport , il ne serait pas uniquement en discussion pour prolonger de deux mois, mais aussi afin de renouveler son bail sur une plus longue durée alors qu’il était annoncé avec insistance sur le départ. En attendant la concrétisation de cette éventuelle grosse surprise, un premier coup de tonnerre est survenu ce samedi et celui-ci concerne Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaquant camerounais, qui ne figurait même pas dans la liste du PSG pour disputer la Ligue des Champions, devrait finalement prolonger son bail pour deux mois supplémentaires. Une juste récompense pour un joueur n’ayant jamais fait la moindre vague malgré son temps de jeu famélique. Et il se pourrait que ce choix de Leonardo ait pour origine l’autre coup de tonnerre survenu ce samedi, à savoir le départ d’Edinson Cavani de manière précipitée.

