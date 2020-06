Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir au PSG pour Griezmann ? La réponse de Pierre Ménès

Publié le 20 juin 2020 à 21h45 par A.D.

Alors qu'un échange entre Antoine Griezmann et Neymar serait toujours au coeur des rumeurs, Pierre Ménès a totalement balayé cette idée.

Neymar voudrait toujours retrouver le FC Barcelone et Antoine Griezmann serait au plus mal au sein du club catalan. Il n'en faut pas plus pour que l'idée d'un échange entre les deux hommes ne refasse surface. Il y a quelques jours, Fred Hermel, correspondant en Espagne de RMC Sport , a milité clairement pour que le Français soit échangé avec l'ancien du Barça. « Même le président est à genoux devant (Lionel) Messi, c’est le meilleur joueur de l’histoire du Barça, c’est normal. Quand tu arrives, de toute façon c’est Messi qui décide, il prolonge son contrat quand il veut. Il pourrait partir quand il veut. Il n y a pas de connexion entre les deux hommes, c’est tout (ndlr Messi et Griezmann). C’est mort pour (Antoine) Griezmann au Barça, il a tout intérêt à essayer de rentrer dans un deal avec Neymar et d’aller au PSG » , a-t-il jugé. De son côté, Pierre Ménès n'est pas du tout de cet avis et n'imagine pas une seconde un chassé-croisé entre Neymar et Antoine Griezmann.

«Le duo Mbappé-Griezmann, c’est pas ça non plus»