Mercato - Barcelone : Nouvelle offensive pour Arthur Melo !

Publié le 20 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

La Juventus aurait transmis une nouvelle offre à Arthur Melo pour tenter de le convaincre de rejoindre l’Italie. Mais le joueur veut continuer de jouer pour le FC Barcelone.

Depuis plusieurs semaines, la Juventus ne cesse de montrer son intérêt pour Arthur Melo (23 ans) et tente de convaincre le Brésilien de rejoindre Turin cet été. De son côté, le FC Barcelone verrait d’un bon œil ce départ afin d'attirer en échange Miralem Pjanic (30 ans). Toutefois, Arhur ne souhaite pas quitter la Catalogne et veut continuer à jouer sous le maillot blaugrana . De quoi compromettre l’échange avec Pjanic et mettre au point mort les discussions entre les Turinois et les dirigeants barcelonais. Mais le club italien n’aurait pas dit son dernier mot et aurait une nouvelle fois contacté le Brésilien.

La Juve augmente son offre pour Arthur