Mercato - PSG : Un prétendant pose ses conditions pour Thiago Silva !

Publié le 20 juin 2020 à 19h45 par T.M.

Alors que la Fiorentina se serait dernièrement invité dans le dossier Thiago Silva, le club florentin ne serait toutefois pas prêt à tout pour le futur ex-joueur du PSG.

Après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva va donc quitter le PSG. Leonardo en a décidé ainsi, le Brésilien, en fin de contrat, ne sera pas prolongé. A 35 ans, le défenseur central devrait donc finir la campagne de Ligue des Champions avant de s’envoler vers un nouveau challenge. Et souhaitant garder toutes ses chances de disputer la prochaine Coupe du Monde, Thiago Silva compte rester en Europe. Si le Milan AC et Everton étaient annoncés sur les rangs, la Fiorentina aurait dernièrement fait irruption dans ce dossier. Mais reste encore à trouver un accord contractuel avec le principal intéressé, et la partie financière pourrait bien bloquer.

La Fiorentina fixe ses conditions