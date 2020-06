Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros dilemme pour Lautaro Martinez ?

Publié le 21 juin 2020 à 7h30 par La rédaction

Annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone, Lautaro Martinez traverserait une période compliquée.

C’est le nouveau feuilleton à la mode, en Catalogne. Après avoir passé tout l’été dernier à parler du transfert de Neymar, les médias catalans se concentrent désormais sur Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter serait la grande priorité du FC Barcelone, où Lionel Messi l’attendrait de pied ferme. Les négociations semblent toutefois aller droit dans le mur, puisque le Barça ne souhaite pas lever la cause d’achat à 111M€ de Lautaro Martinez et que l’Inter ne souhaite pas brader un joueur très important, pour Antonio Conte.

Lautaro Martinez tiraillé entre le Barça et l’Inter