Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : FPF, sanctions... Eyraud en position de force face à l'UEFA ?

Publié le 20 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Thierry Granturco, avocat spécialiste du sport, a estimé que l’OM avait « de bonnes chances de limiter la casse » concernant le fair-play financier qui menaçait le club.

Surveillé de très près par le fair-play financier et l’UEFA pour ses déficits financiers ces dernières saisons, l’Olympique de Marseille échappe au pire. En juin 2019, le club marseillais avait signé un accord de règlement avec la chambre d’instruction de l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA (ICFC) concernant le fair-play financier. Un accord qui soumettait notamment le club marseillais à vendre pour 60M€ de joueurs avant le 30 juin 2020. Celui-ci n’est plus valable, comme l’avait annoncé L’Équipe , mais il est reporté à une date ultérieure. Après que les dates du mercato estival aient été décalées, l’OM avait de bons arguments pour gagner face à l’UEFA. C’est ce qu’estime un avocat spécialiste du sport.

« L’OM avait de bonnes chances de l’emporter »