Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Europe, UEFA… Un gros danger guetterait toujours l’OM !

Publié le 20 juin 2020 à 10h30 par Th.B.

Bien que le verdict de l’UEFA n’a pas été synonyme de suspension en Ligue des champions pour la saison prochaine, la donne pourrait être bien différente à la fin du prochain exercice financier de l’OM.

En juin 2019, l’OM signait un accord de règlement avec l’ICFC (Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA) afin que le club se remette sur les bons rails. Des ventes, à hauteur de 60M€ environ, étant attendues l’exercice suivant afin de rééquilibrer les comptes. L’accord n’a pas été respecté et l’OM avait d’ailleurs été déféré devant un jury de la chambre de jugement de l’instance européenne en mars dernier. Vendredi, le verdict de l’UEFA est tombé. Affichant de grosses difficultés financières et surtout un déficit de plus de 200M€ sur les trois dernières saisons, l’OM ne sera pas privé de Coupe d’Europe à terme, contrairement à Manchester City et Trabzonspor. Les supporters marseillais peuvent donc souffler. Le club phocéen a cependant écopé d’une amende s’élevant à 3M€, et devra s’asseoir sur 15% de ses gains financiers en Ligue des champions la saison prochaine et lors d’une éventuelle participation pour la saison 2021-2022. Pour finir, et ce lors des trois prochaines campagnes européennes, l’OM ne pourra compter que sur 23 joueurs quand les autres participants auront le droit à l’habituelle liste de 25 éléments. Des sanctions fermes, mais plutôt mineures alors qu’une suspension de l’OM en C1 était dans l’air. Néanmoins, la chanson pourrait être bien différente à l’issue de la saison prochaine.

« S’il ne parvient pas à équilibrer ses comptes dans un an… »