Foot - OM

OM : La réaction de l'OM suite aux sanctions du fair-play financier

Publié le 19 juin 2020 à 20h33 par B.C.

Alors que l'UEFA a sanctionné l'OM ce vendredi pour avoir enfreint l'accord de règlement conclu en 2019 dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen a pris acte de cette décision, tout en n’excluant pas un possible appel.