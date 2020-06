Foot - OM/OL

OM/OL - Polémique : Quand Aulas évoque son clash avec Eyraud...

Publié le 14 juin 2020 à 7h30 par La rédaction

Invité d'Europe 1 samedi, Jean-Michel Aulas est revenu sur sa passe d'armes avec Jacques-Henri Eyraud durant le confinement, et a souhaité apaiser les tensions.

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont deux clubs rivaux… et pas que sur le terrain. En effet, depuis quelques mois maintenant, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, les présidents des deux olympiques, ont pris l’habitude se disputer et de se lancer des pics par médias interposés lorsqu’ils ne n'étaient pas d’accord sur un sujet. Et cela s'est accentué après l’arrêt de la saison de Ligue 1 pendant la crise du Covid-19. Avec cette décision prise par la LFP, l’OM termine second et disputera la prochaine Ligue des Champions, de quoi contrarier Jean-Michel Aulas qui voit son club se classer à la septième position. Mais ces tensions ne seraient plus au goût du jour.

Aulas calme le jeu avec l'OM