Foot - OM

OM - Malaise : Des tensions entre Villas-Boas et Eyraud ? La réponse !

Publié le 13 juin 2020 à 13h45 par La rédaction

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta, les récentes sorties médiatiques et les difficultés financières de l’OM, nombreux étaient ceux qui pensaient que les relations entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud étaient mauvaises. Cependant, les deux hommes s’entendraient mieux qu’il n’y paraîtrait…

L’histoire d’amour entre l’OM et André Villas-Boas a déjà connu des hauts et des bas en une seule saison. Après un excellent exercice 2019-2020, qui a vu l’OM se hisser jusqu’à la deuxième place de Ligue 1 et aller chercher une qualification directe pour la Ligue des Champions la saison prochaine, André Villas-Boas aurait pu partir, notamment en raison du départ de son grand ami Andoni Zubizarreta. Une période sombre traversée par le club phocéen, qui aurait valu quelques tensions entre le coach portugais et le président phocéen, Jacques-Henri Eyraud. Seulement, désormais, les relations entre les deux hommes se seraient améliorées…

Eyraud et Villas-Boas travailleraient main dans la main