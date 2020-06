Foot - OM

OM : Algérie, France... Maxime Lopez fait un énorme choix !

Publié le 13 juin 2020 à 3h45 par A.M.

International espoirs, Maxime Lopez a encore l'opportunité de choisir la sélection algérienne pour jouer avec les A. Mais pour le moment, cela ne semble pas à l'ordre du jour pour le joueur de l'OM.

Passé par toutes les catégories dans les équipes de France chez les jeunes, Maxime Lopez attend toujours sa première convocation par Didier Deschamps. Compte tenu de sa situation à l'OM, où il ne fait pas partie des premiers choix d'André Villas-Boas, le jeune marseillais semble encore assez loin des Bleus. Mais une autre option s'offre à lui puisque sa mère étant algérienne, Maxime Lopez peut choisir d'être sélectionné par les Fennecs. Mais le milieu de terrain de l'OM envisage-t-il cette solution ? Il répond.

Entre l'Algérie et la France, Lopez a choisi