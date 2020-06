Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des regrets concernant l’OM ? La réponse de ce joueur de Serie A

Publié le 20 juin 2020 à 21h00 par T.M.

Né à Marseille, Jérémie Boga est parti très jeune du côté de Chelsea. De quoi lui donner des regrets concernant l’OM ? Le joueur de Sassuolo s’est penché sur la question…

A 23 ans, Jérémie Boga est l’une des belles surprises de la saison en Serie A. Avec Sassuolo, l’international ivoirien enchaine les belles prestations, totalisant notamment 8 buts depuis le début de la saison. De quoi lui ouvrir les portes de plusieurs grands clubs européens. Le milieu de terrain montre donc enfin toute l’étendue de son talent, qui avait séduit Chelsea, club qu’il avait rejoint à seulement 11 ans. Boga avait ainsi quitté très tôt Marseille pour les Blues, où il n’a toutefois jamais réussi à trouver sa place, enchainant ainsi les prêts (Rennes, Grenade, Birmingham). L’heure de la confirmation est donc désormais arrivée.

« Après, des regrets d’être parti si tôt, non »