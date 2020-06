Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a dégainé une offre pour Pape Gueye !

20 juin 2020

L’Olympique de Marseille aurait fait une offre à Watford pour Pape Gueye (21 ans). Les Marseillais devraient avoir une réponse d’ici ce lundi.

L’OM multiplie les pistes pour tenter de renforcer son effectif. L’entraîneur portugais André Villas-Boas avait déclaré la saison dernière qu’il souhaitait garder un groupe compétitif pour ne pas faire de la simple figuration en Ligue des Champions. Et il semblerait bien que la direction marseillaise s’active sur le marché des transferts. Les dirigeants marseillais ciblent le milieu de terrain Pape Gueye (21 ans) pour muscler l'entrejeu de l'équipe. Une jeune recrue qui pourrait arriver pour moins de 5M€ sur la Canebière, de quoi attirer l’attention de Jacques-Henri Eyraud. Le président marseillais se préparait à faire une offre à Watford, comme le 10sport vous l’avait révélé en exclusivité. Ce serait chose faite.

Première offre de l’OM pour Gueye