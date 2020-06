Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a refusé une offre surréaliste pour cet été !

Publié le 21 juin 2020 à 8h15 par H.G.

Alors que Thomas Meunier devrait selon toute vraisemblance quitter le PSG le 30 juin prochain et rejoindre le Borussia Dortmund, le club de la capitale aurait repoussé une proposition qui lui aurait permis de conserver le Belge pour la fin de l’exercice 2019/2020.

Thomas Tuchel commence à y voir plus clair au sujet des hommes qu’il aura à disposition en août prochain pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Si la majorité des joueurs en fin de contrat devraient prolonger leur bail pour au moins deux mois supplémentaires (Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa), cela ne devrait pas être le cas d’Edinson Cavani et de Thomas Meunier. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG aurait décidé de tourner la page dès maintenant et se concentrer sur sa recherche d'un point de chute, tandis que le latéral droit belge serait tout proche de rejoindre le Borussia Dortmund avec lequel il aurait déjà trouvé un accord. Cependant, en dépit du départ imminent du natif de Sainte-Ode, l’écurie allemande aurait transmis une proposition surprenante au club de la capitale qui lui aurait permis de conserver Thomas Meunier pour le sprint final de sa saison.

Le PSG aurait refusé un prêt payant pour... Thomas Meunier

D’après les informations de Bruno Salomon, le Borussia Dortmund aurait été disposé à laisser filer Thomas Meunier pendant deux mois au PSG afin qu’il termine la saison dans les rangs du club avec lequel il l’a commencée. Selon le journaliste de France Bleu , un prêt payant aurait ainsi été une option envisagée par les dirigeants du club de la Ruhr, mais les pensionnaires du Parc des Princes n’auraient finalement pas donné suite à cette idée. L’ancien joueur de Bruges quittera donc les Champions de France le 30 juin prochain, chose qui conduira Thomas Tuchel à n’avoir à disposition que Colin Dagba comme latéral droit de métier en Ligue des Champions cet été, bien qu’il pourra également s’appuyer sur des joueurs comme Thilo Kehrer ou Ander Herrera, capables de dépanner à ce poste.